- Statele Unite au lovit duminica militii sustinute de Iran la frontiera irakiano-siriana, omorand cel putin cinci persoane, potrivit unui ONG, ca raspuns la inmultirea atacurilor cu drone impotriva intereselor lor din Irak, noteaza AFP. "La ordinul presedintelui Biden, fortele militare ale Statelor…

- Despre NATO "Am spus de multe ori: este un vestigiu al Razboiului Rece. NATO s-a nascut in era Razboiului Rece, dar motivul pentru care exista astazi nu este foarte clar. A existat un moment in care se vorbea despre faptul ca ea, aceasta organizație, se transforma, dar acum s-a uitat despre asta.…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa participe joi la summitul international online pe tema luptei impotriva modificarilor climatice organizat de catre presedintele american Joe Bden, care a invitat 40 de lideri internationali la acest eveniment care urmeaza sa marcheze revenirea Statelor Unite…

- Aceasta reuniune – de a carei existenta nu s-a stiut pana acum – are loc in timpul unei vizite in China a emisarului american in lupta impotriva incalzirii globale John Kerry, care se afla in prezent la Shanghai la discutii cu omologii sai chinezi. ”Presedintele Xi Jinping va participa la 16 aprilie…

- BUCUREȘTI, 12 apr – Sputnik. Trecerea navelor SUA in Marea Neagra sunt insoțite de un discurs agresiv, Moscova nu ințelege ce scopuri urmarește Washingtonul in Ucraina, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Mai devreme, o sursa din MAE al Turciei a declarat agenției…

- Pentagonul a refuzat sa comenteze informatiile date publicitatii vineri de autoritatilor din Turcia, potrivit carora Statele Unite vor trimite doua nave de razboi în Marea Neagra saptamâna viitoare, precizând doar ca armata americana trimite în mod obisnuit nave în regiune,…