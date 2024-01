Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat marti ca acuzatia Africii de Sud conform careia Israelul a comis un genocid contra palestinienilor in Fasia Gaza este lipsita de valoare, transmit Reuters si AFP.Intr-o conferinta de presa desfasurata la Tel Aviv dupa o intrevedere cu premierul…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a aprobat vanzarea catre Israel a obuzelor de artilerie de 155 mm si a echipamentelor aferente fara ca aceasta decizie sa mai fie examinata de Congres, a anuntat vineri Pentagonul, informeaza Reuters, citat de news.ro.Blinken a stabilit ca exista o situatie…

- Adunarea Generala a ONU se pregateste sa ceara marti o incetare umanitara imediata a focului in conflictul de doua luni dintre Israel si Hamas, dupa ce Statele Unite au respins o astfel de masura in Consiliul de Securitate, relateaza Reuters, conform Agerpres.Rezolutiile Adunarii Generale nu sunt…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a anunțat duminica, 26 noiembrie, intr-un comunicat, ca incearca sa prelungeasca armistițiul de patru zile cu Israelul daca se vor face eforturi serioase pentru a crește numarul de prizonieri palestinieni eliberați din Israel, relateaza Reuters.Comunicatul vine…

- Statele Unite doresc sa evite luptele armate in interiorul spitalelor din Fasia Gaza, care pun in pericol vietile civililor, si au transmis punctul lor de vedere fortelor israeliene, a declarat duminica consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, pentru CBS News - transmite…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat luni, 6 noiembrie, la Ankara, acolo unde a efectuat o scurta vizita in cadrul eforturilor de dezamorsare a crizei din Orientul Mijlociu, ca Statele Unite lucreaza "foarte energic" pentru furnizarea de mai mult ajutor umanitar Fasiei Gaza, enclava…

- The New York Times susține afirmația Israelului potrivit careia Hamas stocheaza alimente și combustibil in Fașia Gaza, ținandu-le departe de locuitorii care au nevoie disperata de ele.Oficiali arabi și occidentali au declarat pentru cotidianul american ca gruparea terorista a acumulat depozite in…