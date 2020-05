Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au anuntat joi iesirea din Tratatul ”Cer deschis” - care autorizeaza supavegherea aeriana a tarilor participante - acuzand Rusia de incalcari repetate ale prevederilor acestui acord, relateaza Reuters.

- Canada si Statele Unite au convenit prelungirea interzicerii calatoriilor neesentiale intre cele doua tari pentru alte 30 de zile, in cadrul masurilor de combatere a raspandirii coronavirusului, a declarat marti premierul canadian Justin Trudeau, transmite Reuters, citat de news.ro.Oficiali…

- Preturile de consum din Statele Unite au scazut in aprilie cel mai mult de la Marea Recesiune, din cauza prabusirii cererii de benzina si de servicii, inclusiv pentru calatoriile aeriene, americanii fiind nevoiti sa ramana acasa in timpul crizei coronavirusului, transmite Reuters, scrie news.ro.Raportul…

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii in spitale care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza Reuters.Cinci persoane au murit marți la un spital din St Petersburg…

- Rusia este pregatita sa abordeze cu Statele Unite ale Americii subiectul rachetelor hipersonice in contextul stabilitatii strategice, a anuntat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Serghei Lavrov a afirmat ca in urmatoarele zile…

- Bursele europene au crescut joi dimineata, sprijinite de redresarea actiunilor companiilor energetice, pe fondul sperantelor unui armistitiu in razboiul preturilor intre Arabia Saudita si Rusia, desi se mentin temerile privind potentialele pagube suferite de companii din cauza crizei provocata de…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive in care bilanțul s-a aflat in scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați in strainatate cu virusul COVID-19, potrivit Reuters, scrie Mediafax.China continentala a confirmat marți 24 de…