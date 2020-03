Statele UE pot cheltui oricat este necesar pentru a-și salva economiile de efectele COVID-19. OECD: "Este al treilea si cel mai mare soc economic, financiar si social al secolului XXI&" Presedintele CE, Ursula von der Leyen, a anuntat vineri seara suspendarea regulilor privind disciplina bugetara in UE, o masura inedita care va permite statelor membre sa cheltuiasca oricat va fi necesar pentru a lupta impotriva consecintelor economice ale pandemiei de coronavirus. "Am promis că vom face totul pentru a sprijini companiile europene în perioada crizei. Am făcut acest lucru. Ieri…