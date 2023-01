Statele UE au ajuns la un acord pentru a recomanda testarea tuturor călătorilor care vin din China Decizia, care nu este obligatorie din punct de vedere juridic, a fost luata de IRPC, o instituție UE care ajuta la coordonarea managementului crizelor intre cele 27 de state membre, relateaza Euronews . Decizia finala privind introducerea unui test negativ obligatoriu aparține fiecarui stat in parte. In cadrul ședinței care a avut loc miercuri seara, statele membre ale Uniunii Europene au convenit sa „incurajeze cu fermitate” o cerința care ar obliga toți calatorii care vin din China, indiferent de naționalitate, sa prezinte un test Covid-19 efectuat cu maximum 48 de ore inainte de sosire. Statele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

