- Statele Uniunii Europene doresc sa antreneze in jur de 15.000 de soldati ucraineni, potrivit unei decizii a Comitetului politic si de securitate al UE (PSC), structura ce reuneste ambasadorii tarilor membre pe langa UE si este prezidata de Serviciul European de Actiune Externa, informeaza duminica DPA.

- Șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk (DNR), Denis Pușilin, a semnat joi o rezoluție a Comitetului de Stat pentru Aparare al DNR, potrivit careia proprietațile oligarhilor ucraineni Rinat Akhmetov și Serhi Kurcenko, precum și ale altor 140 de cetațeni și doua companii situate in „republica”,…

- „Sediul brigazii 5 a Garzii Naționale, punctele de desfașurare a batalionului național "Kraken" din zonele Balakliya și Chuguev au fost lovite cu arme de inalta precizie, pana la 300 de militari ucraineni au fost distruși”, a anunțat purtatorul de cuvant al Armatei ruse.Potrivit acestuia, chiar și ceea…

- Generalul Igor Konașenkov susține ca, in doar 24 de ore, trupele rusești au eliminat peste 1200 de soldați ucraineni și au distrus zeci de tancuri și vehicule de lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Danemarca va trimite instructori militari in Marea Britanie pentru a antrena soldati ucraineni, dar are in vedere și sa pregateasca ofiteri ucraineni in Danemarca, a anuntat ministrul Apararii Morten Bodskov, intr-un interviu publicat de cotidianul Jyllands-Posten, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana a coordonat evacuarea a aproximativ 1.000 de pacienti ucraineni care au nevoie de ingrijiri urgente catre spitale din 18 state membre de la inceputul invaziei ruse, a declarat, vineri, un purtator de cuvant al Comisiei UE intr-un comunicat, relateaza CNN.