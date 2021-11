Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta ca, vineri seara, sunt coloane de masini in mai multe puncte pe DN 1, pe sensul de urcare spre statiunile montane si le recomanda soferilor sa ia in considerare folosirea rutelor alternative, anunța Agerpres. Astfel, pe Centura de Vest a municipiului Ploiesti este…

- Pensiunile au in meniu, de 1 Decembrie, și traditionala fasole cu ciolan la ceaun și vinul fiert N. Dumitrescu Daca nu li se va parea ca DN1 catre munte este, cu adevarat, un calvar, din cauza faptului ca se circula bara la bara – așa cum se intampla, de altfel, in toate sambetele și duminicile – și…

- Administratorii partiilor din statiunea Straja au pornit tunurile de zapada artificiala, in intentia de a deschide sezonul de schi din acest an pe data de 1 decembrie, asa cum s-a intamplat si anul trecut, relateaza Agerpres. Pe timpul verii in statiune au fost facute mai multe investitii, astfel ca…

- Tunurile de zapada au pornit in Straja. In stațiunea montana s-a dat startul pentru debutul noului sezon de iarna. Administratorii domeniului schiabil au pus in funcțiune tunurile de zapada și ratracurile. Temperaturile au scazut destul de mult, astfel ca este posibila realizarea zapezii artificiale.…

- Sunt peisaje de vis la munte unde zilele trecute a nins suficient cat sa imbrace peisajul in haine de iarna. Salvamontistii din Arges au postat pe pagina de Facebook mai multe imagini care surprind frumusetea muntilor acoperiti cu o patura de nea."Vreme frumoasa la munte, desi a nins in mai toate masivele…

- Iarna da semne ca incepe sa se instaleze in Romania. In mai multe zone din țara deja a nins, iar stratul de zapada este considerabil. A nins in Romania. In unele zone, zapada este de peste 20 de centimetri De fapt, in unele zone au fost scoase deja utilajele de deszapezire. Cel puțin in Hunedoara, […]…

- Un strat subțire de zapada s-a așternut in zonele montane din sudul județului. Temperaturile au scazut mult, iar ploaia s-a transformat in zapada, in zonele montane. Asta face ca in stațiunile montane din Valea Jiului se se fi așternut un strat subțire de zapada. Peisajul de toamna se imbina…

- Editia de toamna a programului “Litoralul pentru toti”, care se deruleaza pe tot parcursul lunii septembrie, incepe miercuri. Romanii se pot caza in hotelurile clasificate din statiunile de la Marea Neagra cu preturi incepand de la 36 de lei pe noapte. Programul, prin care romanii se pot caza in hotelurile…