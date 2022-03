Start perfect de play-off pentru Politehnica Femina. Alb-violetele s-au impus clar la Odorheiu Secuiesc

Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara a castigat jocul de pe teren propriu cu penultima clasata. A fost doar 1-0 cu Dacia Unirea Braila, echipa care a trecut rar de centrul terenului. Singurul gol al intalnirii a fost inscris de Darius Tieranu, in prima repriza. „Ripi” a deschis scorul in minutul 21 dupa o reluare a lui…

- FOTO: Favoritele, victorii pe linie: Voința Stremț și Viitorul Santimbru, pas cu dreptul in retur Pana in prezent, favoritele s-au impus in jocurile primei etape din returul Ligii a 4-a. Pe „Cetate”, trupa din Galtiu a caștigat impotriva „lanternei roșii”, iar la Stremț, Voința s-a impus clar cu Viitorul…

- Trei puncte extrem de importante in lupta pentru play off, obtinute de FCV Farul Constanta dupa un meci controlat in totalitate cu Voluntari, intr un meci din etapa 26 a Ligii I de Fotbal.Potrivit unui comunicat al FCV Farul Constanta oaspetii abordau meciul dupa 11 partide fara esec, insa au cedat…

- Sentimente contradictorii pentru Marina Baboi, sambata dupa-amiaza, la prima aparitie oficiala din noul an, primul Grand Prix atletic al sezonului indoor, etapa 1 a Campionatului National de sala de seniori si U23, concurs care are loc week-endul acesta in Sala „Ioan Soter”, din Capitala. Lidera absoluta…

- Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia franceza Les Neptunes de Nantes, scor 34-29 (14-14), in etapa a 3-a din grupa B a European League. Nantes este detinatoarea trofeului. Principalele marcatoare ale partidei au fost Hagman 11 goluri,…

- Miercuri, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Deva, joc din cadrul etapei a 11-a din Liga Florilor MOL. Fetele noastre s-au impus fara prea mari probleme, chiar daca Deva a ținut destul de bine pasul vreo 40 de minute. Din pacate, in acest meci…

- ACS Kids Tampa Brașov se va reuni sambata, 15 ianuarie, la stadionul ICIM, pentru a relua pregatirile in vederea ultimei parți a sezonului 2021/2022 a Ligii a 3-a seria C5. „Urșii” au programate pentru prima zi teste fizice, dupa care, de luni, 17 ianuarie, vor incepe pregatirea propriu-zisa pentru…

- Politehnica Femina s-a reunit in aceeasi zi ca baietii, la cateva ore distanta in cadrul Bazei Sportive Nr. 2. La fel ca echipa masculina alb-violeta, elevele lui Mirel Albon vor efectua pregatirea pe plan local. Totusi, din programul lui Meluta si compania nu lipsesc jocurile cu adversari de peste…