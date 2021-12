Stiri pe aceeasi tema

- Germania se pregatește pentru un guvern de coaliție care, potrivit cotidianului spaniol La Razon, are ca prioritate combaterea pandemiei și a schimbarilor climatice. Dupa o luna de negocieri, social-democrații din SPD, ecologiștii din Partidul Verzilor și liberalii din FDP au totul pregatit pentru a…

- Franța și Italia au semnat un acord bilateral de cooperare aprofundata prin care spera sa iși consolideze puterea in UE. Acordul a fost semnat vineri, la Roma, cu o ceremonie fastuoasa. Franța și Italia au incheiat un acord pentru a forma un nou pol de putere in UE Tratatul a fost incheiat vineri la…

- Cancelarul german Angela Merkel a oferit o perspectiva pozitiva asupra modului în care a gestionat criza migranților ce a lovit Europa în 2015, un eveniment care va ramâne probabil o parte esențiala a moștenirii ei politice, relateaza Euronews.Aceasta a admis într-un…

- Angela Merkel s-a aratat ingrijorata de faptul ca Uniunea Europeana s-ar grabi in conflictul cu Polonia, cu privire la statul de drept. Fostul cancelar crede ca parlamentarii europeni imping astfel Polonia sa iasa din blocul comunitar. Angela Merkel este ingrijorata de conflictul dintre UE și Polonia…

- Relatia cu SUA reprezinta dimensiunea pe care Europa trebuie sa continue sa investeasca cel mai mult in ceea ce priveste parteneriatele, a declarat presedintele Klaus Iohannis, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul „Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei. „In cadrul parteneriatelor, relatia Uniunea…

- De-a lungul a aproape doua decenii, cat a fost in fruntea guvernului federal de la Berlin, Angela Merkel a fost surprinsa in o mulțime de ipostaze amuzante și inedite. Fie ca este vorba despre gafe, fie despre incurcaturi protocolare, Angela Merkel a starnit de multe ori zambetele și rasetele publicului.…

- Potrivit acestei modelizari, publicata in revista medicala The Lancet, ”se estimeaza ca 10.700 de cazuri noi de cancer si 4.850 de morti legate de (consumul de) alcool ar putea fi evitate anual in regiunea europeana a OMS, printr-o dublare a taxelor actuale pe bauturi alcoolice”, subliniaza intr-un…