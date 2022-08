Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 2022-2023 al Ligii 1 la fotbal feminin incepe vineri, dupa o pauza competiționala destul de lunga. De la startul competiției s-a retras vicecampioana Heniu Prundu Bargalui, conform frf.ro. A revenit in primul eșalon echipa Carmen București și au promovat in premiera fetele de la FK Csikszereda…

- Competitia va debuta pe 27 august, iar, astazi, la Casa Fotbalului, a fost programata tragerea la sorți a țintarului pentru sezonul competițional 2022/2023.. Programul sezonului regular pentru domnitele raului este urmatorul : Etapa 1 : AFC Universitatea Galati – ACS Fotbal Feminin Baia Mare Etapa …

- Echipa de fotbal Unirea Constanta debuteaza sambata, 6 august, in editia 2022 2023 a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, Politehnica Timisoara. Partida se va juca pe stadionul "Stiintaldquo; din orasul de pe Bega. In perioada de pregatire, Unirea a sustinut patru partide de verificare,…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat programul etapei #4 din noul sezon al Ligii 1, iar capul de afiș al rundei va fi duelul FC U Craiova - CSU Craiova. 16 echipe au luat startul in noul sezon din Liga 1Noul sezon are același format ca sezonul trecut. Dupa 30 de etape din sezonul regulat, primele…

- Liga Profesionista de Fotbal a comunicat programul etapei #4 din noul sezon al Ligii 1, iar capul de afiș al rundei va fi duelul FC U Craiova - CSU Craiova. 16 echipe au luat startul in noul sezon din Liga 1Noul sezon va avea același format ca sezonul trecut. Dupa 30 de etape din sezonul regulat, primele…

- Liga Profesionista de Fotbal a comunicat programul etapei #3 din noul sezon al Ligii 1, primul care va beneficia de VAR, upgrade-ul cerut cu insistența de competitoare in ultimii ani. 16 echipe vor lua startul in noul sezon din Liga 1, care va incepe pe 15 iulieNoul sezon va avea același format ca sezonul…

- ACS Fotbal Feminin Baia Mare , victorie fara drept de apel in ultima etapa din Liga Nationala Duminica, 29 mai, au fost programate meciurile din ultima etapa a Ligii 1 Feminin din sezonul 2021/2022! Pentru ultima data in acest sezon, iata rezultatele obținute in etapa 10 a play-off-ului / play-out-ului…

- Politehnica Timisoara nu a putut incurca planurile ardelencelor in ultima runda a Ligii I feminine. Alb-violetele au fost invinse la limita, la Iclod, in fief-ul Universitatii Olimpia, scor 0-1, dar au ramas la final pe 3 in clasament. Clujencele si-au pastrat titlul inca o data. Singurul gol al partidei…