Stars Wars: The Rise of Skywalker, incasari de 40 milioane de dolari in prima zi de la lansare

Stiri pe aceeasi tema

- Mult asteptatul film ''Star Wars: The Rise of Skywalker'' a obtinut incasari de 40 de milioane de dolari in prima zi dupa lansarea in cinematografele nord-americane, al cincilea cel mai bun debut din toate timpurile, a anuntat vineri Walt Disney Co, potrivit Reuters. Fanii…

- Vineri,20 Decembrie 14:40 Regatul de gheata II (dub) 3D - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG15:10 Arctic Justice - Animatie, Normal, AG15:30 Star Wars: The Rise of Skywalker - Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AG16:50 Star Wars: The Rise of Skywalker - Actiune,…

- A noua și ultima parte a seriei originale "Razboiul stelelor/ Star Wars", "Razboiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker", a avut premiera oficiala la Hollywood, la 42 de ani de la lansarea francizei create de George Lucas, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Droizi…

- Experienta "Star Wars" a ajuns la final pentru Anthony Daniels, actorul britanic care il interpreteaza pe robotul C-3PO, odata cu lansarea urmatorului lungmetraj din aceasta celebra serie cinematografica, informeaza AFP. Se numeste Anthony Daniels, dar putini spectatori ii cunosc numele si chipul. De…

- Animatia „Frozen II” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american, unde weekendul trecut doua lungmetraje au debutat in top 10, scrie news.ro.Continuarea filmului din 2013 a generat, in al doilea weekend de la debut, incasari de 85,2 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.…

- O casca de soldat imperial (stormtrooper), estimata la 60.000 de dolari, va fi scoasa la vanzare intr-o licitație de unde fanii francizei "Razboiul Stelelor/ Star Wars" iși vor putea procura afișe originale, figurine și costume din colecții rare, informeaza The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.Cu…

- Lungmetrajul SF "Terminator: Destin intunecat/ Terminator: Dark Fate", de Tim Miller, cu veteranii Arnold Schwarzenegger și Linda Hamilton, a debutat pe prima poziție in box office-ul nord-american, cu incasari de 29 de milioane de dolari in weekendul premierei, potrivit boxofficemojo.com, potrivit…

- Producatorul american Kevin Feige, presedintele Marvel Studios, se va asocia cu presedintele Lucasfilm pentru un lungmetraj din universul "Star Wars", potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Nu se cunosc inca detalii privind intriga acestui film, numele regizorului sau distributia.…