Imagini publicate recent in care actorul Jet Li, expert in arte martiale, apare imbatranit si slabit de boala au suscitat o ampla ingrijorare in randul fanilor sai, atat din China, tara sa natala, cat si din restul lumii, relateaza marti EFE. Jet Li, in varsta de 55 de ani, este de nerecunoscut in aceste imagini - luate in timpul vizitei actorului la un templu din Tibet - fata de epoca in care era vedeta a filmelor de actiune. El seamana mai degraba cu un om in varsta de 70-80 de ani, cu capul ras si fata ridata. So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems"…