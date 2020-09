Stare de alertă în cele două state coreene odată cu apropierea taifunului Maysak Avioanele au fost tinute la sol in Coreea de Sud si mai multe avertizari au fost emise miercuri in toata peninsula din cauza sosirii iminente a taifunului Maysak, care ar putea fi cel mai puternic astfel de eveniment care loveste zona in ultimii ani, informeaza AFP.



Peste 300 de zboruri interne au fost anulate in Coreea de Sud, in timp ce furtuna era localizata la sud de peninsula, insotita de vant care sufla cu viteze de 162 km/h.



Premierul sud-coreean Chung Sye-kyun a declarat ca acest taifun ar putea fi la fel de puternic ca Maemi, care a provocat moartea a 131 de persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

