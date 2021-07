BioWare dezvaluie Legacy of the Sith, urmatoarea extensie majora a jocului Star Wars : The Old Republic, care celebreaza implinirea a 10 ani de la lansarea titlului și care marcheaza inceputul unei noi perioade pentru MMORPG. Legacy of the Sith continua sa se bazeze pe povestea dinamica Star Wars: The Old Republic, care ii va trimite pe jucatori intr-o campanie militara dedicata securizarii unei planete pentru facțiunea lor, in timp ce descopera planul tradatorului Sith Darth Malgus. Extensia jocului ofera, de asemenea, imbunatațiri la nivelul experienței jucatorului printr-o noua funcție – Combat…