Stiri pe aceeasi tema

- Indragita interpreta de muzica populara Laura Lavric a ajuns sa se deplaseze cu ajutorul cadrului metalic Continue reading Indragita interpreta de muzica populara Laura Lavric a ajuns sa se deplaseze cu ajutorul cadrului metalic at Tabu.

- Interpreta de muzica populara Saveta Bogdan intervine in scandalul momentului, ce o vizeaza pe colega ei din industrie, renumita Irina Loghin. Mare artista, aceasta a fost pusa intr-o situație umilitoare recent, la Iași, cand o prezentatoare i-a intrerupt momentul, precizand ca trebuie sa cante și alții.…

- A facut schimbari majore in viața sa, iar rezultatele sunt imposibil de trecut cu vederea. Afla cine este cantareața de muzica populara care face furori cu felul in care arata. A slabit spectaculos, se simte excelent și nu ezita sa iși etaleze in mediul online trupul ca tras prin inel, insa nu toți…

- Una dintre cele mai controversate artiste din Romania a avut o alta apariție de senzație. Vedeta a fost surprinsa purtand o tinuta neasteptata, cu care i-a lasat pe toți fara cuvinte. A lasat la vedere mai mult decat se gandeau fanii, a optat pentru cele mai transparente haine. Vedeta, apariție de senzație…

- Maria Constantin a avut o apariție de vis la o nunta. Fanii ei au reacționat imediat pe rețelele sociale. Artista a participat la eveniment la invitația lui Ionuț Dolanescu, dupa cum a menționat pe Instagram, unde urmaritorii sai au avut numai cuvinte de lauda atat in ce privește ținuta, cat și actul…

- Maria Carneci era la un pas de a fi martora la explozia din Crevedia. Interpreta de muzica populara a cantat in localitate vineri seara, la un eveniment, iar sambata a avut loc tragedia care a vatamat zeci de persoane.