Stiri pe aceeasi tema

- Profesionalismul „la sange“, in stil spartan, este calea pe care Vlad Dragulin a urmat-o pentru a le putea face pe toate – teatru, televiziune, film, radio – la cel mai inalt nivel, chiar daca in școala a suferit din cauza bullyingului și a ramas cu un acut complex de inferioritate.

- Doliu imens in lumea muzicii din Romania! A murit Carmen Lela, cunoscuta solista de muzica populara. Interpreta se lupta cu o boala dificila. Sora ei, Lucia, a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. A murit Carmen Lela, cunoscuta artista de muzica populara Carmen Lela, cunoscuta sub numele…

- In Baia Mare, in premiera, se va desfasura Concursul de muzica vocala usoara si populara ”Starurile Viitorului”. Evenimentul va avea loc in perioada 2-4 februarie, la Teatrul Municipal. Doritorii se pot inscrie pana la 21 ianuarie, marele trofeu fiind de 3.000 de lei. Din juriu fac parte nume sonore…

- Inspectoratele Școlare din cele doua județe și Casa Corpului Didactic Harghita au implementat impreuna proiectul REAL – ,,Școala deschisa pentru toate varstele". Acesta a facilitat dezvoltarea competențelor profesionale pentru peste 500 de cadre didactice din invațamantul preuniversitar, care au furnizat…

- Finalul anului aduce o veste buna pentru tinerii pasionați de muzica. Doua artiste consacrate sunt pregatite sa-i ajute pe cei la inceput de drum. ????a ????ș????????????????a???? ???????? ???????????????? ???????????????? ????a ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????…

- Cunoscuta cintareața de muzica populara și ușoara Zinaida Julea, Artista a Poporului, deținatoare a ”Ordinului Republicii”, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. S-a nascut la 2 decembrie 1951 in satul Hirbovaț, raionul Anenii Noi. A studiat la Școala medie de muzica „Ștefan Neaga" (1973-1977) cu…

- Maria Matean este exemplul omului care și-a demonstrat empiric multiplele indeletniciri in profesii diverse, distincte, dar apropiate deopotriva. Inzestrata cu abilitatea cunoașterii științifice și cu harul artistic, materializat atat scriptic, cat și vocal, Maria Matean, originara din județul Bistrița-Nasaud,…

- Ce se intampla cu Laura Lavric? Aceasta este intrebarea la care fanii cauta raspuns, asta in urma ultimei sale apariții. Cunoscuta interpreta de muzica populara a fost surprinsa, in urma cu puțin timp, in oraș, in timp ce și-a ingrijorat fanii cu apariția sa. Iata unde a fost vazuta artista!