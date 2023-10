In urma cu cateva zile, Adrian Minune și-a sarbatorit soția. Artistul și Cati Simionescu au plecat intr-o vacanța de vis in Dubai. Nu doar manelistul a surprins-o pe mama copiilor lui, ci și cele doua fiice și fratele lor mai mic. Cei trei s-au gandit sa iși exprime dragostea in versuri.