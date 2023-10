Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, Alexander J. Motyl, istoric și expert in Ucraina, Rusia și URSS, a vorbit despre semnificația fragmentelor de drone rusești cazute pe teritoriul Romaniei.

- Ziua de 25 septembrie este una bogata in evenimente istorice remarcabile: Batalia de la Nicopole și a doua calatorie a lui Cristofor Columb. De asemenea, se implinesc 110 ani de la nașterea legendarei interprete de muzica populara, Maria Tanase.

- Oana și Viorel Lis sunt impreuna de 25 de ani, iar intre ei este o diferența de varsta de 35 de ani. Mulți au spus ca relația lor nu va rezista in timp și ca este o casnicie din interes. Acum, Oana spune adevarul despre legatura cu soțul ei.Oana Lis a recunoscut ca a fost la un pas de divorț, insa in…

- Chitaristul Bernie Marsden, care a cantat in trupa rock britanica Whitesnake in anii 1970 si 1980, a murit la varsta de 72 de ani, a anuntat sambata BBC.Muzicianul englez, originar din Buckingham, a murit impacat joi in resedinta lui, in prezenta sotiei si a celor doua fiice ale sale. Alaturi de…

- Veta Biriș, marea doamna a muzicii populare, implinește o frumoasa varsta. Extraordinara cariera a artistei nascute in Alba Veta Biriș, interpreta de muzica populara originara din judetul Alba implineste vineri, 11 august, frumoasa varsta de 74 de ani. Este una dintre cele mai importante artiste ale…

- David, fratele mai mic al lui Sebastian Dobrincu, are 12 ani și spune ca nu pune atat de mult accent pe bani, experiența fiind mai importanta pentru el. Adolescentul este deja in lumina reflectoarelor de la o varsta frageda.La doar 13 ani, Sebastian Dobrincu caștiga 4.000 de euro pe luna și a inceput…

- In showbiz-ul autohton se vehiculeaza ca Bianca Giurca ar ține cu dinții de relația cu Marius Moise doar datorita banilor pe care acesta ii are. Așadar, ce avere are Marius Moise, concurentul de la Insula Iubirii. S-a aflat adevarul despre banii lui „Fat frumos”. Bianca Giurca de la Insula Iubirii,…

- Parlamentul Rusiei a extins marti cu cel putin cinci ani varsta maxima la care barbatii pot fi mobilizati pentru a sluji in armata. Totodata, a fost extinsa și limita in cazul ofiterilor de rang inalt, pana la varsta de 70 de ani, relateaza Reuters.