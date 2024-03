Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarea fericirii arata o imagine mai nuanțata asupra oamenilor, care se schimba in timp și spațiu, arata ediția 2024 a Raportului asupra Fericirii, lansat miercuri de ONU. Romania se afla pe locul 32 in acest clasament, la noi tinerii fiind mai fericiți decat seniorii. Daca ii luam in calcul doar…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru razboi daca vrea pace, spune președintele Franței Emmanuel Macron. Potențialul adversar este Rusia lui Putin, un adversar care nu se va opri in Ucraina, daca va invinge trupele Kievului. Va amenința țarile vecine: Moldova, Romania și Polonia, a adaugat liderul…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, spune ca unii ucraineni considera Romania un „inger pazitor” pentru modul in care s-a comportat in timpul razboiului lui Putin si pentru cat de mult i-a ajutat.Intr-un moment in care exista perceptia ca sprijinul occidental pentru Ucraina se clatina,…

- Vulpița, vedeta Romaniei, a plecat din țara! Motivul pentru care Veronica Stegaru a parasit meleagurile nataleVeronica Stegaru a plecat din Romania, iar aceasta veste i-a surprins pe toți fanii ei. Vulpița le-a dat vestea tuturor in urma cu puțin timp. Iata de ce a parasit Romania și de ce nu mai…

- Medicul chirurg Gerald Filip afirma ca exista mai multi factori de risc in ceea ce priveste cancerul colo-rectal, printre acestia regasindu-se varsta, antecedentele din familie, alimentatia. Chirurgul precizeaza ca, in Romania, doar doi din 10 pacienti fac teste de screening si descopera la timp cancerul…

- Romania se afla implicata intr-o batalie juridica cu gigantul farmaceutic Pfizer din cauza achiziționarii a 28 de milioane de doze de vaccin COVID-19. Procesul, care ar putea costa țara cel puțin o jumatate de miliard de euro, provine dintr-un contract semnat in perioada de varf a pandemiei, informeaza…

- Un barbat de 48 de ani si-a ucis concubina, la o stana din judetul Vrancea, conflictul intre cei doi izbucnind pe fondul consumulului de alcool. ”In cursul noptii trecute, politistii au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat si-ar fi lovit concubina, iar aceasta este inconstienta.…