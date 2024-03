Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii sunt din ce in ce mai puțin fericiți decat generațiile mai in varsta, deoarece sufera “echivalentul unei crize de la jumatatea vieții”, potrivit unei cercetari la nivel mondial, in timp ce cel mai important medic american a avertizat ca “tinerii se lupta cu adevarat”, scrie The Guardian. Dr.…

- In weekendul 2-3 martie, Municipiul Targu Mureș a devenit capitala dansului sportiv, gazduind un eveniment de amploare pentru Romania, Campionatul Național de Dans Sportiv, unde au performat cele mai talentate perechi de dansatori din intreaga țara. Evenimentul s-a desfașurat in Sala Sporturilor din…

- Unii elevi din Bucuresti au cazut victime unui nou drog, care face ravagii prin scoli. Se numeste chiar „Drogul elevului”, iar pretul unei doze este de 10 lei. Este vorba despre o substanta sintetica, ale carei efecte sunt devastatoare. Drogul este alintat „tigaita” Drogul se vinde ziua in amiaza mare…

- Peste jumatate dintre romani – 53% – se declara de acord ca alegerile europarlamentare sa fie comasate cu alegerile locale, potrivit unei cercetari sociologice realizate la comanda PSD si PNL de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, dat publicitatii miercuri. Pe acelasi subiect („personal…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a discutat un calendar potential de reducere a ratei dobanzii de politica monetara, dar este nevoie de doua luni care sa confirme ca inflatia vine categoric in jos, dupa cresterea din ianuarie, a afirmat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu,…

- COMUNICAT DE PRESA Fundația Județeana pentru Tineret Prahova, Asociația Eurospirit, Primaria Municipiului Ploiești și Casa de Cultura „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, alaturi de susținatori ai monarhiei și ai Casei Regale a Romaniei, au organizat in data de 13 februarie 2024, sub egida programului…

- Comisia Europeana ii felicita astazi pe cei 27 de caștigatori ai celei de-a 17-a ediții a concursului sau de traducere Juvenes Translatores, destinat liceenilor. Comisia Europeana ii felicita astazi pe cei 27 de tineri caștigatori ai celei de a 17-a ediții a concursului sau de traducere la nivelul UE Juvenes…

- Directia tarii 24,8% dintre romani cred ca lucrurile in Romania se indreapta intr-o directie buna, in timp ce 69,7% sunt pesimisti in legatura cu viitorul tarii. 5,5% reprezinta procentul non-raspunsurilor. Cei mai optimisti in legatura cu directia tarii sunt votantii PSD, PNL si ai Aliantei Dreapta…