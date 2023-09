Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ibacka a recunoscut ca nu este adepta schimbarilor de look. Vedeta din showbiz-ul de la noi a oferit, in urma cu puțin timp, un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a vorbit despre motivul pentru care ezita sa faca schimbari dese.

- Iuliana Luciu iși iubește foarte mult nepoții, insa ii vede foarte rar. Sora Nicoletei Luciu are un program foarte incarcat și nu ajunge prea des la Miercurea Ciuc, acolo unde familia fostei actrițe locuiește.De ani buni, Nicoleta Luciu locuiește la Miercuerea Ciuc impreuna cu soțul ei și cei patru…

- Iulia Parlea s-a angajat la Pro TV in urma cu un an și jumatate, unde prezinta rubrica Meteo, dar a fost implicata și in proiecte de divertisment precum Generații de distracții”, alaturi de Horia Brenciu sau “Vocea Romaniei”, unde a fost in culise alaturi de concurenți pe durata live-urilor și a fost…

- O persoana destul de cunoscuta in media a refuzat, de trei ori, oferta celor de la Antena 1 pentru a participa la emisiunea Chefi la cuțite. Motivul au fost banii, spune DJ. Gojira, pe numele sau real Dorin Andreescu, cel care a refuzat vehement sa apara in cadrul reality-show-ului de la Antena 1, „pe…

- Like Creața a facut primele declarații dupa cununia civila. Vedeta a dezvaluit cand va avea loc nunta cu partenerul ei de viața, dar și cum li s-a schimbat viața de cand au devenit parinți. Cei doi se bucura de o familie implinita impreuna.

- Cosmina Pasarin, in varsta de 40 de ani, este de ceva timp intr-o relație cu DJ Alex Gully, in varsta de 36 de ani. Fosta prezentatoare de la „Vorbește lumea” nu are planuri de casatorie și a explicat de ce nu vrea sa imbrace rochia de mireasa.Dupa ani intregi in care a fost singura, Cosmina Pasarin…

- Cand credea ca și-a gasit sufletul pereche și ca va putea ajunge cu noul iubit in fața altarului, Gabriela Cristoiu trece din nou prin momente grele și ar fi fost victima violenței domestice. Bruneta susține ca barbatul pe care il iubea ca pe ochii din pat a lovit-o de a fost nevoita sa ajunga la spital.

- Cantareața și vedeta Disney Coco Lee a murit la varsta de 48 de ani, relateaza BBC. Lee s-a bucurat de celebritate in Asia in anii 1990 și 2000. Nascuta in Hong Kong, Lee s-a mutat in SUA in copilarie și a lansat albume in mandarina și engleza. Ea a fost de asemenea vocea personajului principal […]…