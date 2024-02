Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu s-a unit cu fosta partenera a primului ei soț și au venit impreuna in cadrul unei emisiuni online. Prezentatoarea susține ca a avut o casnicie toxica și ca a fost terorizata de Cosmin Bahmuțan.Prezenta in emisiunea „Online Story by Cornelia”, Adriana Bahmuțeanu a facut dezvaluiri…

- Comasarea alegerilor, in orice varianta, ține prima pagina a politicii autohtone de cateva saptamani. S-a vorbit despre toate variantele care ar fi posibile in aest sens, liderii politici au facut declarații, in repetate randuri, despre cum ar fi mai bine sa vina romanii la vot, insa nimic concret și…

- Cornelia și Lupu Rednic formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Cei doi artiști sunt casatoriți de 30 de ani și au trecut impreuna peste toate obstacolele, dar bineințeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. Ambii sunt foarte credincioși și indiferent de problemele pe care le-au avut, nu au…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus luni, la Antena 3 CNN, ca protestele fermierilor și transportatorilor sunt indreptațite, insa regreta ca nu a existat un dialog inițial cu autoritațile pentru gasirea unor soluții „inainte sa se ajunga la blocarea drumurilor”. „Mi-am invațat lecția cu medicii, cu profesorii.…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara, organizatoarea Targului de Craciun, prezinta noua oferta culturala din cadrul evenimentului. In acest weekend vom avea doua concerte de colinde, unul cu Paula Seling, altul cu Cornelia și Lupu Rednic. De-a lungul saptamanii viitoare vor mai avea loc și alte…

- Dorel Istrate, președintele Asociației Cultivatorilor de Sfecla de Zahar BETA, a declarat, referindu-se la campania desfașurata de Fabrica de Zahar din Luduș in 2023, care tocmai s-a incheiat, ca "am avut noroc cu vremea buna astfel ca s-a recoltat in condiții bune, cu mici probleme la fermierii care…

- Andi Moisescu a surprins cu cel mai recent mesaj postat pe conturile lui de pe rețelele de socializare. Prezentatorul și juratul de la „Romanii au talent” a vorbit despre Andra, despre care a spus: „O ador”.Pe 1 decembrie, Andra a susținut concertul „Tradițional” cu melodii populare la Cluj. Peste 10.000…

- Alina Sorescu a cantat duminica seara in deschiderea Targului de Craciun pe scena amplasata in Piața Victoriei, iar reprezentanții Casei de Cultura a Municipiului Timișoara au anunțat care sunt urmatoarele concerte. Au fost invitați artiști din diverse genuri muzicale.