- Monica Tatoiu spune ca nu a fost niciodata rasfațata familiei și ca mai degraba, cel care a fost alintat mai mult de parinți a fost fratele ei. Femeia de afaceri spune ca a fost de mica invațata sa fie puternica și sa faca fața greutaților.

- Robert Stoica iși aduce și in prezent aminte de un episod neplacut, dupa ce s-a trezit cu hoții in casa in toiul nopții. Soțul Mariei Constantin spune ca au incercat sa fure din locuința, dar nu au reușit, asta pentru ca au fost prinși chiar de el și de un var.

- O trupa din Canada a realizat un superb cover dupa celebra melodie „Un alt inceput” a formației Compact. Inființata in 2008 la Toronto, trupa Morre are la ora actuala in componența doi romani și trei canadieni

- Gheorghe Hagi, managerul tehnic al campioanei Farul, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor sai in deplasarea de la Galați, in care „marinarii” s-au impus la limita, scor 1-0. „Suntem pe drumul cel bun”, a concluzionat tehnicianul de 58 de ani. „Ma bucur ca echipa a luptat, la fel cum a facut-o…

- Trupa Azur a realizat un cantec despre Podul de la Braila dedicat fostului premier Mihai Tudose. Intr-o intervenție in emisiunea Studio politic, de la Digi24, solistul trupei, Nelu Vlad, a declarat ca Tudose este un „erou al Brailei” pentru ca „a semnat ca un barbat sa avem podul cel mai inalt”, precizand…

- Veste mare in showbiz! Denis Roabeș, solistul trupei „The Motans”, a devenit tata pentru prima oara. Partenera sa de viața, Bianca Spermezan, a postat o imagine adorabila cu fetița lor, pe rețelele de socializare. Bianca și Denis s-au casatorit civil in ianuarie, dupa patru ani de relație, la ceremonie…

- Cel mai des este asociat cu Boston, orasul natal al legendarei sale trupe rock, dar Steven Tyler, solistul Aerosmith, are o slabiciune pentru insula Maui din Hawaii. Cantaretul, care are o casa pe insula, doreste ca turistii sa se intoarca in Maui pentru a ajuta sa se refaca economia insulei - devastata…

- Radu Almașan, cunoscut mai ales datorita trupei sale de succes Bosquito, a fost prezent la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara intr-un concert „mai altfel“, in cadrul caruia spectatorii au avut prilejul de a-l vedea „la treaba“ interpretand variante personale ale unor piese romanești și din repertoriul…