Tragedia de la Crevedia: Patronii statiei GPL din Crevedia raman in arest preventiv

Tribunalul Bucuresti a decis joi, 5 octombrie 2023, ca patronii statiei GPL din Crevedia, Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, sa ramana in arest preventiv, in dosarul in care sunt acuzati de distrugere din culpa care a avut ca urmare un… [citeste mai departe]