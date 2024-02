Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina va fi supusa unei noi intervenții chirurgicale. Vedeta a decis sa apeleze la o noua operație estetica. Iata ce procedura iși face de aceasta data, dar și ce a transmis prin intermediul rețelelor de socializare!

- Vica Blochina, in varsta de 48 de ani, a ajuns iar pe mana medicului estetician. Fosta amanta a lui Victor Pițurca vrea sa arate mai tanara cu orice preț, așa ca și-a facut cateva intervenții estetice la nivelul feței. Cați bani a scos din buzunar fosta balerina? Vica Blochina a apelat iar la intervenții…

- In varsta de 48 de ani, prezentatoarea este intr-o forma de zile mari, trecerea timpului nu pare sa lase urme vizibile pe chipul sau. Modul in care arata a devenit subiect de dezbateri și speculații. Sa fie vorba despre genetica, un stil de viața sanatos, intervenții ale medicului sau un elixir al tinereții?…

- In cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu, Vica Blochina ne-a marturisit de ce s-a certat cu Oana Roman. Vedeta a vorbit despre lucrurile care au facut-o sa izbucneasca, dar și despre amenințarea cu judecata pe care a primit-o. De ce s-a certat Vica Blochina cu Oana Roman? Fosta amanta a lui…

- Dupa toate scandalurile in care a fost implicata cu vecinii ei din cauza datoriilor la intreținere, noi am aflat acum daca are sau nu bani Vica Blochina! Vedeta ne-a facut marturisirea sincera, in exclusivitate pentru Playtech Știri, și raspunsul te va surprinde. Are sau nu bani Vica Blochina? In cadrul…

- Pe Mihaela Radulescu o știe toata lumea, dar puțini iși mai amintesc cum arata vedeta in timpul Revoluției din 1989. Pe atunci, fosta prezentatoare era blonda și tunsa periuța. Fotografia respectiva a facut senzație in mediul virtual. Imaginile cu Mihaela Radulescu de la Revolutia din ’89 Mihaela Radulescu…

- Este anunțul momentului in showbiz. Celebrul cuplu a decis sa se desparta, dupa un mariaj care a ținut șase ani. Cei doi au impreuna doi copii, iar in ultimele luni au existat zvonuri despre infidelitate. Recent, artista a dezvaluit ca este singura de ceva vreme. Cuplul din showbiz care s-a destramat…

- Dupa ce ne-a declarat, in exclusivitate, ca are de gand sa faca plangere penala impotriva fostei sale prietene, Vica Blochina a facut și cateva dezvaluiri din casnicia Oanei Roman cu Marius Elisei. Barbatul nu ar fi avut o viața deloc fericita alaturi de fiica fostului premier. Vica Blochina continua…