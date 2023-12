Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Trandafir va deveni soacra mare! Fiul actriței, Ștefan, se insoara anul viitor. In exclusivitate pentru Acces Direct de la Antena Stars, la implinirea a 10 ani a acestei televiuni, fosta concurenta de la Asia Express a facut declarații despre acest subiect important. Iata ce a marturisit!

- Carmen Grebenișan se cunosc de mai bine de patru ani, iar inainte de a forma un cuplu, cei doi au fost buni prieteni. Influencerița recunoaște ca a avut la inceput niște temeri și ca nu știa cum va evolua relația sau daca o legatura de prietenie se va transforma intr-o poveste de dragoste.

- Pentru Nicole Cherry, 2023 a fost unul plin, artista spunand ca a avut realizari atat pe plan personal, cat și profesional. Tot in acest an, cantareața a primit și un cadou care nu este deloc ieftin de la soțul ei, Florin Popa, despre care spune ca are valoare sentimentala.

- Monica Tatou este demna de luat exemplu pentru toate cuplurile. Vedeta este casatorita de 39 de ani cu Victor Tatoiu, iar dupa aproape patru decenii sunt mai fericiți ca niciodata. Monica Tatoiu a dezvaluit cum a reușit sa iși țina soțul mereu acasa și ce sfaturi are pentru cei care iși doresc o casnicie…

- Ziua de ieri a fost cu totul speciala pentru Alexia Țalavutis și soțul ei, Alex Fotea. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar de curand au aniversat 11 ani de relație. Imaginea rara postata alaturi de partenerul ei cu aceasta ocazie.

- Roxana Vașniuc și soțul ei s-au cununat religios in urma cu un an, iar vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars care este secretul casniciei. Roxana Vașniuc și partenerul ei de viața știu cum sa mențina mereu aprinsa flacara iubirii și sunt atenți unul cu celalalt.

- Otilia Bilionera și soțul ei s-au casatorit civil in Turcia, la cateva luni distanța de cand iubitul ei a cerut-o in casatorie. Cei doi și-au dorit ca evenimentul sa fie restrans și s-au gandit și la marea petrecere, care va avea loc anul viitor.

- Karmen Simionescu recunoaște ca viața i s-a schimbat radical de cand a venit pe lume fiica ei. La scurt timp dupa nașterea fetiței, cei doi au decis sa faca terapie, artista marturisind ca a fost una dintre cele mai dificile perioade de cand formeaza un cuplu.