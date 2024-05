Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Salman Khan, insa lucrurile nu sunt la fel de ”roz” in fiecare zi, așa cum par. Vedeta a vorbit despre cat de greu ii este sa fie iubita unui actor așa de cunoscut precum este Salman Khan. Iata detalii neștiute despre relația lor.

- Cel mai așteptat film al lui Selly s-a lansat in cinematografele din Romania. In cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, vloggerul a dezvaluit suma pe care a trebuit sa o scoata din buzunar pentru ca pelicula "Buzz House" sa fie una de succes.

- Sambata seara, sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei, pentru a protesta fața de modul in care se desfașoara procesul lui Vlad Pascu, tanarul care i-a ucis pe Sebi și Roberta, in 2 Mai. Tatal lui Sebi, Valentin Olariu, spera și acum ca se face dreptate și cu lacrimi in ochi, a declarat ca se…

- Prezenta in aceasta dimineața in platoul Star Matinal, Alina Pușcaș a dezvaluit ca se va muta in casa noua alaturi de soțul ei, medicul Mihai Stoenescu, și de cei trei copii ai lor. Dupa aproape trei ani, timp in care s-au ocupat de construcție, prezentatoarea de la Te cunosc de undeva se va muta, in…

- Richard Clayderman se numara printre cei mai cunoști pianiști din lumea intreaga. S-a nascut in Franța și este este creatorul unui nou stil muzical, New Romantic. De la o varsta frageda și-a dori o cariera in muzica, iar tatal lui i-a ghidat pașii inca de cand avea șase ani.

- In cadrul emisiei de astazi, 8 martie 2024, de la Star Matinal, Dima Trofim a avut parte de un moment extrem de emoționant. Cunoscutul prezentator TV a facut declarații pentru cele cele mai frumoase femei din viața lui. In același timp, cantarețul a avut lacrimi in ochi cand a facut urarile.

- Radu Banica este foarte discret atunci cand vine vorba de iubire. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, fiul lui Ștefan Banica a vorbit despre acest subiect delicat din viața lui. Iata ce declarații a facut baiatul artistului!