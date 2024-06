Ing.Ioan Roman, primarul in funcție al comunei Viisoara, a obținut un nou mandat in urma alegerilor de ieri. Reprezentant al Partidului Social Democrat (PSD), Ioan Roman a avut o competiție stransa cu candidatul Partidului Național Liberal (PNL), Sergiu Grif. Rezultatele parțiale indica o victorie pentru Roman, care a obținut 47% din voturi, in timp ce Grif a acumulat 40%. Aceasta diferența reflecta increderea continua a cetațenilor in Ioan Roman și in capacitatea sa de a conduce și dezvolta comuna Viisoara. Rezultatele remarcabile din ultimul mandat al primarului Roman au contribuit semnificativ…