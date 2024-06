Stiri pe aceeasi tema

Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, a mulțumit vineri seara tuturor celor care s-au implicat in campania electorala pentru PSD.

Victor Ponta, președintele Pro Romania, s-a intalnit marți, 4 iunie, cu susținatori și candidați ai partidului din județul Satu Mare.

Conform Biroului Electoral Central (BEC), in județul Satu Mare sunt 222 de candidați la alegerile locale din 9 iunie 2024 pentru cele 65 de primarii.

Dupa 2016, Satu Mare a avut o viziune de dezvoltare care s-a bazat pe cateva directii: atragerea de investitori noi, o infrastructura de buna calitate, ....

Alianța Dreapta Unita (PMP și USR) Satu Mare și-a asumat responsabilitatea in fața cetațanilor județului nostru pentru a aduce schimbarea mult așteptata de toți.

Prin modul in care s-au facut și s-au desfacut alianțele electorale, dar și prin desemnarea candidaților, Satu Mare poate deveni un studiu de caz despre modul in care se deruleaza viața politica, sociala și culturala intr-un județ cu populație mixta, romani, maghiari, germani, romi, ucraineni, chiar…

Semnalul a fost dat de Octavian Petric, președintele organizației județene Pro Romania.

De-a lungul anilor, numerosi primari din judetul Satu Mare, din diverse motive au fost declarati incompatibili sau in conflict de interese.