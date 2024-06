CTP, uluit de ce a văzut la o secție de votare Cristian Tudor Popescu a transmis un mesaj, pe Facebook, duminica, prin care s-a declarat mirat de ce a vazut la o secție de votare din Sectorul 1 al Capitalei. Ce mesaj a transmis CTP, pe Facebook: „Cred ca asta este deja o victorie” “O victorie N-am vazut parca niciodata atata lume in secția din sectorul 1 al Capitalei unde votez de decenii. Am numarat 33 de oameni la coada! Așteptand calmi, rabdatori, sa ajunga la cabine. Cred ca asta este deja o victorie. Cum ziceam, daca vin destui alegatori, nu are cum sa iasa rau. Cat privește „dificultatea” de a pune ștampila de 5 ori pe 5 buletine de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

