Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer pare ca și-a gasit fericirea in brațele Magdalenei Chihaia. Cei doi colaboreaza și pe plan muzical, artistul a ajutat-o sa lanseze o piesa cover de Craciun, iar el a interpretat personajul principal.

- Sarbatorile de iarna pot fi stresante pentru mulți adulți (49%) și o mare parte din aceasta anxietate este generata de goana dupa cadourile perfecte pentru cei dragi. Alte motive pentru care oamenii se pot stresa pe perioada vacanței includ petrecerea timpului cu familia, depresia sezoniera, lipsa timpului…

- Se apropie sarbatorile de iarna cu repeziciune, iar in Targu Mureș au inceput deja, de mai bine de o saptamana, pregatirile pentru acestea. Miercuri, 22 noiembrie, s-a montat inclusiv bradul de Craciun in centrul orașului, in Piața Teatrului din municipiu. Bradul impunator, de aproximativ 15 metri,…

- Dan Bittman, in varsta de 61 de ani, a dezvaluit motivul pentru care nu și-a dorit sa se casatoreasca niciodata. Cantarețul a avut o relație de 25 de ani cu Liliana Ștefan, femeia cu care impreuna are trei baieți. Casatoria nu a fost niciodata o prioritate pentru Dan Bittman, deși a avut o relație de…

- Sarbatorile de iarna se apropie rapid și mulți dintre noi incepem sa ne gandim la modul in care vom decora casele pentru a crea o atmosfera calduroasa și festiva. An de an, tendințele in materie de decor de Craciun se schimba, iar oamenii sunt intotdeauna in cautarea celor mai la moda idei pentru a…

- Guvernul a primit scrisoarea lui Ion Ceban in privința amenajarii Capitalei de sarbatorile de iarna și o va examina. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvint al Guvernului, Daniel Voda. {{714294}}Fiind intrebat in cadrul unei conferințe de presa daca Guvernul a primit scrisoarea primarului Capitalei,…

- Bogdan Vasiliu, președintele echipei de handbal CS Rapid, s-a casatorit in aprilie cu Alina Petre, fosta nora a lui Virgil Magureanu, fostul director al SRI. La șapte luni de la nunta, soția oficialului dezvaluie cum e mariajul lor acum. In luna aprilie a acestui an, dupa doar doua luni de relație,…

- Dupa o luna octombrie cu temperaturi cu multe peste cele considerate normale pentru aceasta perioada a anului, vremea ar urma sa schimbe foaia. Specialiștii anunța un Craciun cu multa zapada in Romania. A fost emisa prognoza meteo pentru sarbatorile de iarna 2023. Craciun cu zapada in 2023 Dupa o toamna…