Stiri pe aceeasi tema

- Oase și CRBL au caștigat impreuna sezonul 2 de Asia Express. La scurt timp, intre ei a existat un conflict și cei doi au rupt o prietenie de 15 ani. Recent, Oase a fost invitat la Roata vedetelor, un produs exclusiv AntenaPLAY, unde a raspuns la intrebarea: „Ați ingropat securea razboiului?”.

- Peisajul monden romanesc este in permanența ”condimentat” cu scandaluri. De aceasta data, vorbim despre unul mai vechi, care a avut loc intre Giulia Anghelescu și Iulia Albu. Concurente in aceeași emisiune, cele doua au ingropat insa securea razboiului. Iata ce au avut de ”imparțit”, acum ceva timp.…

- Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana continua! Cei doi foști soți nu par sa aiba de gand sa se impace prea curand. Adriana Bahmuțeanu susține ca fiul ei ar fi bolnav și ca tatal lui nu i-ar da acordul pentru a-i fi administrat un medicament care l-ar vindeca.

- A fost o zi importanta pentru Dana Roba! Make-up artistul l-a intalnit pe cel care a batut-o cu un ciocan pana cand a ajuns la un pas de moarte. Avocatul care il reprezinta pe Daniel Balaciu și punctul lui de vedere a facut primele declarații despre cum a decurs intalnirea dintre cei doi. Se pare ca…

- Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au decis sa mearga pe drumuri separate in urma cu doar cateva luni. Deși nu mai formeaza un cuplu, cei doi au fost și vor ramane in continuare parinții lui Zian, de a carui creștere se ocupa ambii, noteaza click.ro. „Fiecare ne aducem aportul atat cat putem și cat consideram…

- Ozana Barabancea este o femeie implinita pe plan profesional, dar și pe plan personal, caci are doi copii, un baiat, pe Andrei, și o fața, Gloria, cu care se mandrește ori de cate ori are ocazia. Deși amandoi ii calca oarecum pe urme, caci au cariere tot in domeniul muzicii, jurata de la Te cunosc de…

- Andreea Popescu a transmis un mesaj dupa ce a fost criticata de mamele de pe Instagram ca are bone. Ea vorbit, in exclusivitate la Star Magazin de la Antena Stars, despre ajutorul primit de la bone. Vedeta a explicat cat de mult ii sunt alaturi aceste femei. Iata ce declarații a facut aceasta!