- Jean Gavril a fost separat de soție timp de patru ani. In exclusivitate pentru Star Magazin de la Antena Stars, fostul concurent de la America Express a vorbit despre acest subiect din viața lui. Iata de ce au stat desparțiți artistul și partenera lui de viața, Bianca!

- In urma informațiilor recent aparute, in cursul zilei de azi, in presa din Romania, Mirela Vaida face lumina și spune cum stau lucrurile, de fapt! Dupa ce s-a zvonit ca este insarcinata, frumoasa a prezentatoare de la "Acess Direct" a decis sa dea carțile pe fața și sa spuna tot adevarul. Primele declarații…

- Horia Moculescu a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce fiica lui a ajuns de urgența la spital. Cum se simte in aceste momente Nidia Moculescu și ce a pațit, de fapt.

- Marina Dina a oferit primele declarații despre recentele neințelegeri cu tatal copiilor sai și masurile pe care cei doi parinți le-au luat pentru a depași aceasta perioada dificila. Ce a marturisit fosta asistenta TV, in exlusivitate pentru Antena Stars.

- Sorana Darclee, in varsta de 40 de ani, a trecut in 2014 printr-un divorț dureros, iar acum iubește din nou și este decisa sa iși intemeieze o familie. Artista și partenerul ei se cunosc de 27 de ani, insa formeaza un cuplu de doar cațiva ani.In anul 2014, cantareața a trecut printr-un divorț dureros.…