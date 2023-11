Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta de boala care nu are tratament in Europa! Virusul fara niciun fel de leac, luat de la capușe, este tot mai aproape de Romania. Iata ce semnal de alarma trag specialiștii!

- PUSL a dezmințit știrea ca nu o mai susține pe Gabriela Firea pentru Primaria Capitalei, anunțand ca senatorul PSD are in continuare sprijinul umaniștilor. Intr-un comunicat de presa, PUSL reafirma faptul ca Piedone va candida tot la Sectorul 5, nefiind interesat de Primaria Capitalei, așa cum sugera…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat vineri, 20 octombrie, la Aspen Healthcare Summit, ca „urmatorii sapte ani sunt esentiali” din punctul de vedere al investitiilor in spitale si in ceea ce priveste medicii de familie.„Am discutat mereu despre preventie, despre dezvoltarea serviciilor…

- In ultimul deceniu, educația pentru mediu a devenit și in Romania o preocupare reala pentru clasa politica, dar mai ales pentru societatea civila care a inceput sa caute modalitați cat mai originale și atractive de a ajunge la sufletul și la mintea cetațenilor, in special a copiilor și a tinerilor.…

- Volodimir Zelenski nu va mai susține un discurs in Parlamentul Romaniei. Aceasta decizie ar fi fost luata de staff-ul lui Volodimir Zelenski din motive de securitate. Potrivit unor surse, au fost temeri ca senatoarea Diana Sosoaca va interfera cu momentul si va face o scena neplacuta in plenul reunit.…

- Carmen Grebenișan susține ca are viziuni și le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare ce i se intampla foarte des in ultima perioada. Influencerița spune ca poate anticipa situații și a dat cateva exemple in acest sens. Iata ce declarații a facut vedeta intr-un videoclip de pe platforma TikTok!

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita la Palatul Cotroceni de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis.„Am avut o discuție foarte buna cu Președinta Maia Sandu in marja Summitului Inițiativei celor Trei Mari privind progresul integrarii in UE, inclusiv deschiderea negocierilor…

- Rusia a atacat masiv, din nou, porturile ucrainene de pe Dunare. Kievul susține ca a respins peste 20 de drone de fabricație iraniana. Mai multe explozii au fost inregistrate la Reni și Izmail. Acestea s-au auzit și de pe teritorul Romaniei.Rusia a atacat masiv, din nou, porturile ucrainene de pe Dunare.…