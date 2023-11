Stiri pe aceeasi tema

- Amna aluat o decizie neașteptata! Cantareața iși vinde mașina de lux! Dupa mult timp in care a intors privirile cu bolidul roz, Amna a decis sa renunțe la ea și sa treaca la urmatorul nivel. Iata ce motiv are și ce vrea sa faca in continuare.

- Delia a ajuns pe prima pagina a presei a unei țari de pe alt continent. Cum a fost posibil acest lucru și ce facut artista pentru a atrage atenția publicului și a jurnaliștilor din Nepal. Reacția ei a fost una savuroasa.

- Cel puțin 128 de morți in urma cutremurului din Nepal, acolo unde se afla și cantareața Delia cu soțul eiCel puțin 128 de persoane au murit și alte zeci au fost ranite in Nepal in urma cutremurului cu magnitudine 6,4 produs in Nepal, transmite Reuters, potrivit Mediafax. In Nepal se afla și…

- Fanii Deliei știu deja ca ea are o pasiune incredibila pentru munți, insa ultima decizie pe care a luat-o a surprins pe toata lumea! Cantareața s-a intrecut pe sine și a plecat, alaturi de soțul ei, in Nepal! Cei doi se pregatesc pentru cea mai spectaculoasa aventura a vieții lor la muntele Everest.

- America Express s-a dovedit cu adevarat o provocare pentru Romica Țociu și fiul lui. Pe langa probele care i-au pus in dificultate, cei doi spun ca s-au lasat cu „scantei” pe parcursul competiției și ca s-au certat de mai multe ori.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca, Delia Matache adora sa mearga in vacanțe și sa se bucure de activitați alaturi de soțul ei, Razvan Munteanu. De aceasta data, Delia Matache le-a oferit un sfat fanilor ei imediat dupa ce s-a intors din "aventura". Iata ce le-a marturisit pe contul ei de…

- Raluca Dragoi este o femeie implinita și fericita! Cantareața și-a cunoscut sufletul pereche, iar acum cei doi se bucura de fetița lor. Bebelușul a venit pe lume mai devreme decat ar fi trebuit inițial, iar acum Raluca Dragoi a dezvaluit de ce a nascut inainte de termen.