Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei zile, Isabela și Daniel Onoriu s-au intalnit din nou in instanța. Cei doi se afla la Judecatoria din Sectorul 1, loc unde are loc poate cel mai mediatizat proces de divorț din showbiz-ul romanesc. Iata ce se intampla, dar zice declarații a facut vedeta, in urma cu puțin timp, in cadrul…

- Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au casatorit in anul 2020, insa mariajul se pare ca nu a ținut foarte mult. Cei doi au fost impreuna timp de patru ani, iar in urma cu cateva luni au decis sa mearga pe drumuri separate. Cu toate acestea, antrenorul de fitness a postat recent doua imagini prin care a…

- Este desparțirea momentului, in showbiz-ul romanesc! Nimeni nu a știut asta despre ei, dar au facut acest pas in mare secret, in urma cu un an. Fosta soție s-a mutat deja din țara. Ștefan Stan a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre ruptura…

- Dan Bittman, in varsta de 61 de ani, a dezvaluit motivul pentru care nu și-a dorit sa se casatoreasca niciodata. Cantarețul a avut o relație de 25 de ani cu Liliana Ștefan, femeia cu care impreuna are trei baieți. Casatoria nu a fost niciodata o prioritate pentru Dan Bittman, deși a avut o relație de…

- Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au afișat, din nou, impreuna, dupa ce amandoi au dat de ințeles ca nu ar mai forma un cuplu. Artista și soțul ei par mai fericiți ca niciodata și nu au ezitat sa impartașeasca acest lucru fanii. Cum s-au afișat cei doi de curand.

- Magdalena Chihaia și Dinu Maxer formeaza un cuplu de cateva luni. Coregrafa e femeia care i-a adus artistului zambetul pe buze, dupa divorțul de Deea Maxer, care a avut loc in primavara acestui an. Vestea ca Deea și Dinu Maxer a uimit, mai ales ca mulți dinte fanii lor credeau ca formeaza cuplul perfect.…

- Roxana Vașniuc și soțul ei s-au cununat religios in urma cu un an, iar vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars care este secretul casniciei. Roxana Vașniuc și partenerul ei de viața știu cum sa mențina mereu aprinsa flacara iubirii și sunt atenți unul cu celalalt.