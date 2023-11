Stiri pe aceeasi tema

- Sore este pregatita pentru o noua relație, insa are și cateva așteptari cu privire la viitorul partener. Cantareața iși dorește sa intalneasca un barbat care sa-i aduca un plus valoare vieții sale, reușind sa aiba un rol important in ceea ce privește dezvoltarea acesteia.

- Adriana Bahmuțeanu prefera sa spuna tot timpul lucrurilor pe nume și iata ca așa a facut și de data aceasta. De ce considera vedeta ca fiul ei cel mare, Maximus, nu este momentan pregatit sa ia permisul de conducere. Ce a marturisit bruneta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Deși este din nou singura, Iasmina Halas este mereu atenta la gesturile mici din partea unui barbat. Blondina a declarat in exclusivitate la Antena Stars ca apreciaza cadourile intr-o relație și sa fie de fiecare data surprinsa de partenerul ei.

- Alex Dobrescu și-a exprimat dorința aprinsa de a-și reface relația cu Cristina Cioran, fosta sa partenera de viața, dezvaluind in acest sens amanunte importante. Ce spune vedeta despre impacare, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Cristina Vasiu s-a casatorit cu alesul inimii ei, Catalin Stoica. Cei doi indragostiți s-au logodit in urma cu aproximativ trei luni, iar astazi au facut pasul cel mare și au devenit oficial soț și soție. Inainte de a spune marele DA, cei doi au facut cateva declarații in direct, la Antena Stars.

- Andreea Popescu a transmis un mesaj dupa ce a fost criticata de mamele de pe Instagram ca are bone. Ea vorbit, in exclusivitate la Star Magazin de la Antena Stars, despre ajutorul primit de la bone. Vedeta a explicat cat de mult ii sunt alaturi aceste femei. Iata ce declarații a facut aceasta!

- Bella Santiago s-a casatorit, in urma cu cateva saptamani, cu alesul inimii sale, iar mai apoi au plecat in luna de miere pentru a petrece cateva momente in doi. In cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar atista a facut dezvaluiri incendiare despre ce s-a intamplat…