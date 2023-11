Stiri pe aceeasi tema

- Nu se stie cine a provocat incendiul de luna trecuta si nici cat insumeaza pagubele. Evenimentul arata lacune in paza acestui spatiu al statiei, dar si lipsa unei colaborari cu administratia locala privind reamenajarea zonei. In Statia CFR Iasi, cinci linii sunt destinate imbarcarii si coborarii calatorilor…

- Avocații presupuselor victime ale fraților Tate au venit din Statele Unite ale Americii in Romania ca sa lupte pentru dreptate! Aceștia sunt hotarați sa ii vada pe Andrew și Tristan Tate in spatele gratiilor, in urma acuzațiilor pe care presupusele victime ale celor doi le-au facut.

- UPDATE: Tribunalul Vaslui a decis sa impuna masura arestului preventiv pentru Dumitru Buzatu. Astfel, baronul local din Vaslui iși va petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor.Acesta a fost asteptat la sediul Tribunalului de cativa vasluieni nemultumiti, care au cerut arestarea sefului CJ.Dumitru…

- In ședința de guvern de joi am adoptat un regulament modern pentru executarea pedepselor. In penitenciarele din Romania sunt 24.000 de deținuți! – nimeni nu va mai putea introduce droguri in penitenciare prin corespondența. Deținuții nu vor mai primi plicul cu scrisoarea impregnata cu substanțe psihoactive.…

- Monica Orlanda se poate lauda cu o silueta de invidiat și a vorbit despre dieta pe care o ține de peste doi ani. De atunci starea ei s-a imbunatațit și practica sport, astfel ca se poate bucura de un corp perfect.

- In cursul zilei de azi, patronii statiei GPL din Crevedia au fost arestati! Ionuț Doldurea și Cosmin Stinga vor ramane in spatele gratiilor pentru 30 de zile, dupa ce procurorul Marius Iacob, cel care ancheteaza dosarul exploziilor si incendiului de la Crevedia, a cerut instantei ca cei doi afaceriști…

- Cei doi patroni ai stației GPL din Crevedia ar putea ramane in spatele gratiilor! Parchetul a cerut ca Ionuț Doldurea și Cosmin Sting sa fie arestați preventiv pentru 30 de zile. De asemenea, celor doi inculpați le-a fost pus sechestru pe mai multe bunuri.

- Loredana Atanasoaie va ramane in spatele gratiilor inca 30 de zile! Criminala din Mangalia care și-a ucis cu cruzime cea mai buna prietena, nu a contestat decizia magistraților din Constanța. Mai mult, tanara și-a recunoscut faptele in fața anchetatorilor.