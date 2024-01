Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin (21 de ani) a declarat pentru ziarul The Independent ca „ințeleg ca trebuie sa fac o mulțime de sacrificii și sa am multe zile de antrenament pentru a-mi indeplini visuI. Aceasta perioada de timp nu se va termina decat cand voi ajunge la cel mai inalt nivel al carierei”. ...

- O artista din Romania a fost implicata intr-un accident rutier grav. Aceasta a trait momente de panica, dupa ce a intrat cu mașina intr-o cisterna. Mașina a fost distrusa complet și a fost declarata dauna totala, de catre poliție. Iata primele declarații!

- Dupa ce-a avut propriul reality show despre viața sa, Anamaria Prodan debuteaza oficial in februarie 2024 și in cinematografie. Aceasta are rolul principal in filmul „Complotul Bonelor”, cel mai nou film de comedie in scenariul și regia lui Iura Luncașu Povestea pe scurt a filmului? Producatorii au…

- Flavius Nedelea are motive sa radieze de fericire. Cunoscutul afacerist a fost eliberat din arest. Primele și singurele sale declarații au fost oferite in exclusivitate pentru postul Antena Stars.

- Lovitura in televiziune! Click! a aflat, in exclusivitate, ca Anamaria Prodan a semnat un contract, pe bani cu grei, cu Antena 1 pentru un reality show de senzație! Este vorba de un sezon nou, dupa celebrul „Prodanca și Reghe”, care a fost difuzat pe vremea cand impresara era inca cu fostul soț, avand…

- Alex Bodi a facut primele declarații dupa ce fosta iubita, Ema Uta, a fost surprinsa, in urma cu puțin timp, intr-o ipostaza total neașteptata. Mai exact, cunoscutul make-up artist a fost vazut in timp ce se saruta pasional cu un alt barbat, intr-un cunoscut club de fițe din București, iar asta in timpul…

- In aceasta dimineața, Amalia Bellatoni a trait clipe cumplite. Vedeta din showbiz-ul romanesc a fost in stare de panica și a sunat de urgența la pompieri, dupa ce un restaurant de langa casa ei a fost cuprins de flacari. Iata primele declarații facute de Amalia Bellatoni in urma evenimentului!