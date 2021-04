Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, agentia a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta.”Standard & Poor’s a precizat in comunicatul de presa publicat in data de 16 aprilie 2021 ca perspectiva stabila arata credibilitatea…

- Agentia de rating Standard & Poor's a anuntat imbunatatirea perspectivei de la "negativ" la "stabil" aferenta ratingului acordat datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta. ”Aceasta este prima modificare in sens pozitiv a perspectivei rating-ului Romaniei…

- Agentia internationala de evaluare financiara S&P Global a confirmat saptamana trecuta ratingul pe termen lung "A-" cu perspectiva stabila pentru Banca Internationala de Investitii (BII), informeaza un comunicat de presa al institutiei financiare. Printre principalii factori care au contribuit…

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, anunța ca, de astazi, 16 martie 2021 și pana pe 5 aprilie 2021, Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) va recepționa cererile de solicitare a suportului umanitar extern, sub forma de motorina, acordat de Romania, destinat…

- Programul „Noua Casa” va suferi modificari. Potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica la Ministerul Finanțelor, romanii care vor dori sa achiziționeze o locuința prin acest program vor avea o noua obligație. Concret, beneficiarii programului vor fi obligați, dupa adoptarea Hotararii…

- PodcasturiDupa hotararea CCM, Sandu alege o cale riscanta, de confruntare frontala cu Parlamentul Președintele Maia Sandu a lasat sa se ințeleaga ca nu a luat in serios decizia Curții Constituționale și insista sa fie organizate alegeri anticipate ori referendum privind demiterea sa din funcția de…

- Ratingul suveran al Noii Zeelande a fost imbunatatit de agentia de evaluare Standard & Poor's Global Ratings, devenind prima tara dezvoltata cu un rating de tip investment-grade al carei calificativ a fost imbunatatit de la debutul pandemiei de coronavirus, transmite Bloomberg. S&P…

- Italia a depașit pragul de 90.000 de victime oficiale ale Covid-19. Cu 421 de decese anunțate in ultimele 24 de ore, decesele au ajuns la 90.241, informeaza Mediafax.ro. In ultimele 24 de ore, in Italia au fost inregistrate 13.659 de noi infectari, conform Ministerului Sanatații, citat de…