Consiliul Județean Maramureș a semnat un acord de parteneriat cu Universitatea “Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene. Astfel, 12 studenți maramureșeni vor avea posibilitatea ca pe perioada vacanței de vara sa iși efectueze stadiul de practica in cadrul compartimentelor de specialitate aflate in subordinea instituției județene maramureșene. Studenții vor lua contact cu activitatea administrației publice județene, vor fi informați cu privire la stadiile implementarii proiectelor aflate in derulare, dar și cu pașii necesari pentru atragerea de fonduri europene sau din alte…