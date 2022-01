Stiri pe aceeasi tema

- Peste 185 de milioane de lei a costat construirea unui stadion in București, pentru Rapid! Banii putea fi folosiți, daca ne luam dupa anumite voci, pentru construirea de spitale, mai ales ca locul este unul generos. Rapidul are stadion, dar pe el ar putea juca și FCSB sau Dinamo, anunța șefa CS Rapid.…

- La doi ani și doua-luni dupa începerea lucrarilor și dupa mai multe amânari, Stadionul Giulesti "Valentin Stanescu" din Bucuresti este finalizat. Rapid s-ar putea întoarce în mod oficial acasa pe 29 ianuarie, când este programat meciul cu UTA Arad din etapa a…

- Stadionul Giulesti „Valentin Stanescu” din Bucuresti este finalizat si, marti, documentele de predare-primire au fost inmanate viceprim-ministrului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, de catre ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, arata un comunicat al MDLPA. Lucrarile de…

- Un banner cu un mesaj critic la adresa șefului statului a fost afișat pe unul dintre gardurile metalice delimitatoare ce fusesera instalate in zona in care s-a desfașurat, miercuri, parada militara de la Arcul de Triumf, din Capitala. Ceremonie la care au asistat atat președintele Ionannis, cat și premierul…

- Razvan Burleanu (37 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, spune ca inclusiv forul pe care il conduce a facut solicitari pentru ca naționalele de juniori sau selecționata feminina sa poata evolua pe „Arcul de Triumf”. La fel ca FCSB sau Rapid, nici naționalele U21 și U20 n-au fost acceptate…

- Echipa CS Dinamo Bucuresti a obtinut medaliile de bronz in editia din acest an a SuperLigii CEC Bank la rugby dupa ce sambata, in finala mica a campionatului, a invins pe CS SCM Timisoara cu scorul de 16-11 (6-11). Intr-o partida disputata fara spectatori, pe Stadionul National ''Arcul de…

- Lucrarile de amenajare a Complexului Sportiv „Dinamo” se apropie de final. Se monteaza recent gazonul sintetic, astfel incat sa respecte cele mai inalte standarde pentru desfașurarea competițiilor oficiale. Proiectul este derulat in parteneriat cu Federația Romana de Fotbal și are o valoare de 3.000.000…