Stiri pe aceeasi tema

- Dupa eșecul din etapa trecuta de pe terenul Rapidului, echipa oradeana s-a reabilitat in partida cu ocupanta ultimului loc din clasamentul Ligii Naționale, CSM Miercurea Ciuc. Disputat la Arena „Antonio Alexe”, meciul s-a incheiat cu scorul de 87-51.

- Poli Timișoara a pierdut „la masa verde” meciul de pe teren propriu impotriva liderului din liga secunda, Petrolul Ploiești, dupa ce nocturna stadionului „Dan Paltinișanu” a cedat de doua ori. Consiliul Județean Timiș a hotarat inchiderea arenei, aflata intr-un stadiu avansat de degradare. ...

- Politehnica – Petrolul, oprit dupa ce nocturna „Marelui oval” a picat a doua oara, si prin urmare incheiat practic cu un esec la masa verde pentru timisoreni, ar putea fi chiar ultimul eveniment pe stadionul „Dan Paltinisanu”. Daca ieri, CJ Timis transmitea ca se intentioneaza efectuarea unor reparatii…

- Neașteptat restart in sezonul regular al ediției 2021-2022 a campionatului Ligii 2 de fotbal pentru FC Petrolul! Dupa 37 de minute de joc efectiv – intrerupte vreme de alte 10 minute, dupa minutul 8 – și reluate o data cu reaprinderea pentru prima oara a nocturnei de pe arena Dan Paltinișanu, din Timișoara,…

- Buboiul in privinta precaritatii infrastructurii sportive din mandra capitala a Banatului s-a spart intr-o zi trista pentru toata lumea. Politehnica – Petrolul, putea fi o bucurie marunta pentru suporterul timisorean care se mai incumeta sa escaladeze treptele unui stadion depasit si neingrijit. Meciul…

- Buboiul in privinta precaritatii infrastructurii sportive din mandra capitala a Banatului s-a spart intr-o zi trista pentru toata lumea. Politehnica – Petrolul, putea fi o bucurie marunta pentru suporterul timisorean care se mai incumeta sa escaladeze treptele unui stadion depasit si neingrijit. Meciul…

- Meci intrerupt inainte de a incepe cu adevarat! Timișoara demonstreaza ca a ramas in Evul Mediu in ceea ce inseama fotbalul, din toate punctele de vedere. Poli – Petrolul trebuia sa fie un spectacol fotbalistic, așa cum a fost de fiecare data cand s-au intalnit in Liga 1 sau 2. Dar… infrastructura din…

- Ripensia si Politehnica nu au un stadion decent in oras nici pentru nivelul Ligii 2. Arena de dimensiuni mai reduse, dorita de municipalitate in Calea Buziasului, proiectul „mai realizabil” s-a impiedicat la prima licitatie pentru proiectare si executie, la inceputul lunii. Astazi, patronul lui „Ripi”,…