- Premierul srilankez, Ranil Wickremesinghe, a afirmat sambata ca este gata sa demisioneze pentru a lasa loc unui guvern de uniune nationala, potrivit AFP, potrivit Agerpres."Pentru a asigura securitatea tuturor srilankezilor, premierul este favorabil acestei recomandari a responsabililor partidelor de…

- Presedintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fost nevoit sa fuga sambata, din resedinta sa oficiala din Colombo. O sursa din aparare a declarat pentru agentia AFP ca mii de protestatari au luat cu asalt palatul prezidential si ii cer demisia. „Presedintele a fost escortat in siguranta”, a spus…

- Sute de protestatari au luat cu asalt, sambata, reședința președintelui Gotabaya Rajapaska, din Colombo, capitala statului Sri Lanka, cerand demisia acestuia. Șeful statului a reușit sa fuga cu doar cateva minute inainte ca manifestanții sa invadeze curtea palatului prezidențial. Presedintele Gotabaya…

- Noul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, refuza sa locuiasca in palatul prezidential, denumit Casa Albastra, pe motiv ca nu respecta intocmai regulile de feng shui. Decizia lui Yoon de a nu se instala in „Casa Albastra” este legata de credinta lui in feng shui, care urmareste sa armonizeze energiile…