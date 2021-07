Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a transmis, vineri, ca investigheaza, in urma unui apel la 112, cazul unui bagaj suspect aflat in Piata Natiunilor Unite. “Bagaj suspect in zona Piata Natiunilor Unite, apel la 112. Procedurile standard, suntem la fata locului, impreuna cu structurile MAI”, a precizat…

- Prezenta unui colect suspect a fost semnalata, in aceasta dimineata, in zona Garii CFR din Odorheiu Secuiesc, zona fiind izolata, informeaza Biroul de Presa al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Harghita.La fata locului intervine echipa specializata a SRI."IPJ Harghita a fost sesizat prin SNUAU…

- Anul acesta, Serviciul Roman de Informații are pe mana un buget de aproape 3 miliarde de lei. In Parlament exista o comisie de control care verifica anual activitatea instituției. Cel puțin așa a fost pana in 2014. In acel an, SRI a publicat ultimul raport de activitate pe site-ul instituției. Un raport…

- Dupa 15 de activitate in SRI, fostul ofițer Ion Mihai Dinca s-a apucat de excrocherii de zeci de mii de euro. Unora le promitea ca ii angajeaza in structurile statului, altora ca le poate rezolva diverse dosare penale in care erau implicați. Pentru a-i convinge sa plateasca bani grei, fostul ofițer…