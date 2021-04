Stiri pe aceeasi tema

- Romania este reprezentata de noua companii si doua institute in cadrul grupului de lucru al Comisiei Europene pentru cresterea productiei de vaccinuri impotriva COVID-19, anunta sambata prim-ministrul Florin Citu, care precizeaza ca astfel Romania este reasezata „pe drumul cel bun” si sunt reparate…

- Compania farmaceutica Pfizer a anuntat joi ca studiaza efectele unei a treia doze de vaccin anti-Covid la persoanele imunizate in urma cu mai mult de 6 luni, relateaza NBC News. Desi a rezultat ca doua doze din vaccinul dezvoltat impreuna cu BioNTech au o eficacitate de 95%, companiile farmaceutice…

- Compania americana Moderna a creat o versiune modificata a vaccinului anti-COVID-19, cu scopul de a acționa asupra tulpinii sud-africane de coronavirus. Vaccinul modificat urmeaza sa fie testat pe oameni in studii clinice, dupa cum arata AFP, citat de Agerpres . Cercetatorii considera ca varianta sud-africana…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au inceput deja sa studieze daca o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 ar putea crește eficacitatea impotriva tulpinilor noi de COVID-19. Studiul este momentan restrans și va fi efectuat pe 144 de persoane, care au participat la studiile inițiale. Rezultatele acestui…

- Spre deosebire de cetatenii altor tari care sunt preocupati de momentul cand vor reusi sa se vaccineze impotriva COVID-19, sarbii se pot gandi mai degraba la tipul de vaccin pe care-l vor primi, scrie miercuri Reuters. In urma contractelor pentru achizitia de vaccinuri incheiate de guvernul…

- Spre deosebire de cetatenii altor tari care nici macar nu se gandesc ce vaccin ar dori, fiind interesați sa reușeasca sa se imunizeze ibtr-un timp cat mai scurt, sarbii se pot gandi mai degraba la tipul de vaccin pe care-l vor primi. Ei pot de asemenea opta sa primeasca și orice vaccin este disponibil…

- Zonele controlate de separatisti in estul Ucrainei au inceput sa vaccineze rezidentii cu vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, in ciuda interdictiei sale la nivel national, relateaza luni DPA, citata de Agerpres . Printre cei care au fost imunizați se numara lucratori medicali, asistenți sociali…

- Compania Pfizer va reduce temporar livrarile in Europa ale vaccinului impotriva COVID-19, dezvoltat impreuna cu BioNTech, in perioada in care isi imbunatateste capacitatea de productie, au anuntat vineri compania si Institutul Norvegian de Sanatate Publica (FHI). „Am primit acest mesaj astazi, cu putin…