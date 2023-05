Stiri pe aceeasi tema

- Infertilitatea afecteaza aproximativ una din sase persoane la nivel global, potrivit unui nou raport dat luni publicitatii de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza DPA.Potrivit raportului, circa 17,8% din populatia adulta din tarile cu venituri mari se confrunta cu infertilitatea, in…

- Declarațiile CEO-ului Tesla și Twitter, facute joi, au fost respinse rapid pe reteaua de socializare de directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres . „Tarile nu ar trebui sa cedeze autoritatea catre OMS”, a scris Musk, al carui cont Twitter are peste 132…

- O femeie a murit la aproximativ fiecare doua minute in 2020 din cauze care puteau fi prevenite legate de sarcina si de nastere, se arata intr-un raport realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si de alte organisme ale ONU, potrivit DPA. Raportul, publicat joi, a precizat ca in 2020 „un numar…

- Riscul ca gripa aviara (H5N1) sa faca trecerea la oameni este scazut, dar ea trebuie monitorizata, anunța Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), transmite Reuters. H5N1 s-a raspandit la pasari de curte și pasari salbatice in ultimii 25 de ani, dar informații de data recenta arata ca aceasta infecție…

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP.…

- ”Obiceiul de a schimba des telefoanele mobile cu altele noi a facut ca, in prezent, in lume sa existe peste 16 miliarde de telefoane mobile stricate sau iesite din uz, o treime fiind in Europa. Doar in 2022, conform estimarii realizate de un forum de specialitate, au iesit din uz 5,3 miliarde de astfel…