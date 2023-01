Spray nazal pentru leziunile provocate de accidentul vascular cerebral O echipa de specialiști propune o noua pista terapeutica pentru abordarea accidentului vascular cerebral (AVC), in condițiile in care reprezinta o urgența terapeutica. Este vorba despre calea nazala, cu ajutorul unui spray. Rezultatele studiului au fost publicate in revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Folosirea caii intranazale in tratamentul AVC are multiple avantaje. Este o cale simpla, rapida și non invaziva. De asemenea, permite accesul direct la creier, fara a trece prin bariera hemato-encefalica, filtrul intre creier și circulația sangelui, care stopeaza patrunderea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

