Spotify lansează podcasturi plătite fără a percepe comision Fiecare podcast va putea configura un abonament platit care va oferi acces la continut exclusiv, cel mai adesea, in completarea programelor sale accesibile, acestea sunt gratuite, a indicat Spotify intr-un comunicat. Formula, inca in test, este rezervata pentru 12 creatori de podcast pentru moment, dar platforma audio prevede sa se extinda in toate productiile “in lunile viitoare”. In primii doi ani, Spotify nu va percepe niciun comision pe sumele platite podcasturilor de catre abonati. Inainte de 2023, se va impune un comision de 5%. Apple a indicat saptamana trecuta ca va propune un serviciu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

