- Proiectul noilor salarizari din tara e gata si a fost trimis catre Banca Mondiala si isi propune sa reformeze tot sistemul bugetar. Veniturile angajatilor de la stat vor fi compuse dintr-o componenta fixa si una variabila. Practic, fiecare va fi platit in functie de cat de performant este.

- Simona Bucura-Oprescu, noua șefa de la Ministerul Muncii, a dat detalii despre prevederile noii legi a salarizarii, care in momentul acesta este in discuție cu Banca Mondiala, care trebuie sa pregatesca mai multe simulari privind impactul ei.

- Intr-un interviu oferit Observator, noul ministru al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat ca vor fi modificari majore privind salariile din Romania. Fiecare angajat la stat va castiga in functie de cat de performant e la locul de munca, astfel ca sporurile si bonusurile bugetarilor ar putea sa dispara.…

- O buna parte a angajaților de la stat au parte de sporuri uriașe, mai ales dupa aplicarea Legii salarizarii unitare. Salariile angajaților de la Casa de Pensii difera, in funcție de atribuțiile pe care le are fiecare angajat. In cazul in care vreți sa fiți angajat in aceasta instituție, trebuie sa știți…

- Ultima ora! Document din interiorul Casei de Pensii! Funcționarii publicii și personalul contractual din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) primesc sporuri pentru munca desfașurata in condiții periculoase sau vatamatoare. CITESTE SI Un șef de filiala a explodat și și-a dat demisia…

- Bugetarii vor avea minivacanța intre primavara și vara. 1 și 2 iunie, joi și vineri, vor fi zile de odihna, dar care vor fi recuperate prin extinderea timpului zilnic de munca. In prima zi este sarbatorita Ziua Copilului și totodata va avea loc Summitul CPE la Chișinau. Deja simbata și duminica apriori…

- Sporurile bugetarilor ar putea fi plafonate la 20% din fondul total al salariilor Guvernul discuta despre o reducere a sporurilor bugetarilor la un plafon de 20% din fondul total de salarii, in cadrul reformei salarizarii cuprinse in PNRR, a declarat Ministrul investițiilor și proiectelor europene,…

- Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, a declarat, marți seara, la Digi24, ca in cadrul reformei salarizarii cuprinse in PNRR Guvernul discuta despre o reducere a sporurilor bugetarilor la un plafon de 20% din fondul total de salarii.